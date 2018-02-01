В школах и детсадах Балашихи появятся уроки по раздельному сбору мусора

В школах и детских садах Балашихи появятся уроки по раздельному сбору мусора, сообщает телеканал «360».

«Для нас тема экологии в Балашихе первостепенная. Мы постепенно должны учить людей тому, как правильно обращаться с твёрдыми бытовыми отходами», — заявил глава городского округа Сергей Юров.

По его словам, на территории Балашихи все контейнерные площадки многоквартирных домов планируется полностью переоборудовать под раздельный сбор мусора. До конца весны 2018 года будет обустроено 250 таких площадок.

Проект по раздельному сбору мусора в городском округе реализуется с 2017 года.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что сортировочные контейнеры для мусора будут установлены в Санкт-Петербурге.