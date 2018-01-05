Сортировочные контейнеры для мусора будут установлены в Петербурге

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Сортировочные контейнеры для мусора будут установлены в Санкт-Петербурге, передаёт Inforeactor.

Их разделят для пищевых отходов, твёрдых бытовых отходов, стеклотары и др.

Закон об организации сортировки мусора вступил в силу в городе с 1 января. Как сообщает New Inform, горожане смогут принимать участие в решении, где будет располагаться свалка или мусоросжигательный завод.

В декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора в стране.

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