Сортировочные контейнеры для мусора будут установлены в Петербурге

Сортировочные контейнеры для мусора будут установлены в Санкт-Петербурге, передаёт Inforeactor.

Их разделят для пищевых отходов, твёрдых бытовых отходов, стеклотары и др.

Закон об организации сортировки мусора вступил в силу в городе с 1 января. Как сообщает New Inform, горожане смогут принимать участие в решении, где будет располагаться свалка или мусоросжигательный завод.

В декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора в стране.