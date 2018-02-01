Московские библиотеки начнут работать как тематические площадки

Московские библиотеки начнут работать в качестве тематических площадок по различным направлениям творчества, науки, искусства и необычных хобби, сообщает Nation News.

Программа рассчитана до 2019 года. Первые три площадки начнут работать в феврале.

Например, библиотека №227 на северо-западе Москвы стала пространством, посвящённым комиксам и графическим романам. Залы оформлены в стиле ретрофутуризма и поп-арта.

Библиотека №240, расположенная неподалёку, получила название Technoscience. Там можно узнать и обсудить новейшие достижения высоких технологий.

Библиотека ремёсел будет работать на ВДНХ. Она расскажет о дизайне одежды, каллиграфии, гончарном деле и других видах декоративно-прикладного искусства.

Как рассказали в мэрии, в будущем каждая библиотека получит собственное уникальное лицо.

Ранее ФАН сообщало, что Президентская библиотека в Санкт-Петербурге выполнит оцифровку эмигрантских изданий, выходивших в Европе и Китае в начале ХХ века, а также воспоминаний деятелей Белого движения.