Президентская библиотека проведёт оцифровку эмигрантских изданий начала ХХ века

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Президентская библиотека в Санкт-Петербурге выполнит оцифровку эмигрантских изданий, выходивших в Европе и Китае в начале ХХ века, а также воспоминаний деятелей Белого движения, сообщает ФАН.

Эти материалы были переданы из фондов Государственного архива России.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, речь идёт об изданиях, которые выпускались в 1920-е и 1930-е годы в Берлине, Париже, Харбине, Тяньцзине, Праге, Константинополе и Гельсингфорсе (Хельсинки).

Все оцифрованные материалы будут доступны читателям и включены в тематические коллекции, размещённые на портале библиотеки.

Ранее НСН сообщала, что в московские библиотеки поступило 11 тыс. новых книг.

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