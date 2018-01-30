Президентская библиотека проведёт оцифровку эмигрантских изданий начала ХХ века
Эти материалы были переданы из фондов Государственного архива России.
Как рассказали в пресс-службе библиотеки, речь идёт об изданиях, которые выпускались в 1920-е и 1930-е годы в Берлине, Париже, Харбине, Тяньцзине, Праге, Константинополе и Гельсингфорсе (Хельсинки).
Все оцифрованные материалы будут доступны читателям и включены в тематические коллекции, размещённые на портале библиотеки.
Ранее НСН сообщала, что в московские библиотеки поступило 11 тыс. новых книг.