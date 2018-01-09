В московские библиотеки поступило 11 тысяч новых книг

В столичные библиотеки поступило 11 тыс. новых книг современных отечественных и иностранных писателей, становившихся лауреатами и финалистами национальных литературных премий, сообщает НСН.

В частности, это романы Виктора Пелевина, Дмитрия Глуховского и Владимира Сорокина. Они будут в бесплатном доступе для читателей в 441 библиотеке.

Ранее m24.ru сообщало, что количество скачиваний в «Мобильной библиотеке» на Московском центральном кольце превысило 20 тыс.