В московские библиотеки поступило 11 тысяч новых книг

Короткая ссылка
В столичные библиотеки поступило 11 тыс. новых книг современных отечественных и иностранных писателей, становившихся лауреатами и финалистами национальных литературных премий, сообщает НСН.

В частности, это романы Виктора Пелевина, Дмитрия Глуховского и Владимира Сорокина. Они будут в бесплатном доступе для читателей в 441 библиотеке.

Ранее m24.ru сообщало, что количество скачиваний в «Мобильной библиотеке» на Московском центральном кольце превысило 20 тыс.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119