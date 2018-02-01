RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за январь

Телеканал RT занял первое место в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics по итогам января 2018 года.

Согласно опубликованным данным, количество переходов на сайт телеканала составило 3 332 754 с долей в 11,21%. Вторую строчку в списке занял сайт life.ru, третье место у агентства РИА Новости. По итогам декабря 2017 года сайт телеканала RT также возглавил данный рейтинг.