RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за январь
Телеканал RT занял первое место в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics по итогам января 2018 года.
Согласно опубликованным данным, количество переходов на сайт телеканала составило 3 332 754 с долей в 11,21%.
Вторую строчку в списке занял сайт life.ru, третье место у агентства РИА Новости.
По итогам декабря 2017 года сайт телеканала RT также возглавил данный рейтинг.
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