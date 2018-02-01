Мосгорсуд признал отказ в УДО лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» законным

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Московский городской суд в четверг, 1 февраля, признал законным отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таким образом жалоба адвокатов Аникеева была отклонена.

«Решение об отказе в ходатайстве об условно-досрочном освобождении оставить без изменения», — огласил решение судья.

Лефортовский суд Москвы 12 января отказал Аникееву в УДО, прошение о котором он подал 22 декабря.

В июле 2017 года стало известно, что лидер хакерской группы был приговорён к двум годам колонии по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации.

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