Мосгорсуд признал отказ в УДО лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» законным
Отмечается, что таким образом жалоба адвокатов Аникеева была отклонена.
«Решение об отказе в ходатайстве об условно-досрочном освобождении оставить без изменения», — огласил решение судья.
Лефортовский суд Москвы 12 января отказал Аникееву в УДО, прошение о котором он подал 22 декабря.
В июле 2017 года стало известно, что лидер хакерской группы был приговорён к двум годам колонии по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации.