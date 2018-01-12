Лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» отказано в УДО

Лефортовский суд Москвы в пятницу, 12 января, отказал лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении (УДО).

«Ходатайство Аникеева оставить без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее сообщалось, что Аникеев подал прошение об условно-досрочном освобождении.

В июле стало известно, что Владимир Аникеев был приговорён к двум годам колонии.