Песков подтвердил информацию о передаче ОАК в состав «Ростеха»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин поддержал инициативу о подключении «Ростеха» к финансированию программы выпуска самолёта МС-21, что станет первым шагом к передаче в состав «Ростеха» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что, по её данным, Путин поддержал предложение Минпромторга подключить «Ростех» к финансированию программы создания МС-21. Издание назвало это первым шагом к передаче ОАК в состав «Ростеха».

«Да, мог бы подтвердить», — ответил Песков на вопрос, мог бы он подтвердить эту информацию.

Как сообщалось, испытания второго самолёта МС-21 начнутся в феврале-марте.

3 ноября 2017 года стало известно, что опытный образец российского пассажирского самолёта МС-21-300 совершил первый полёт с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском в ходе программы испытаний. Полёт продолжался более трёх часов.