Песков подтвердил информацию о передаче ОАК в состав «Ростеха»
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что, по её данным, Путин поддержал предложение Минпромторга подключить «Ростех» к финансированию программы создания МС-21. Издание назвало это первым шагом к передаче ОАК в состав «Ростеха».
«Да, мог бы подтвердить», — ответил Песков на вопрос, мог бы он подтвердить эту информацию.
Как сообщалось, испытания второго самолёта МС-21 начнутся в феврале-марте.
3 ноября 2017 года стало известно, что опытный образец российского пассажирского самолёта МС-21-300 совершил первый полёт с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском в ходе программы испытаний. Полёт продолжался более трёх часов.