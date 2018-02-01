Опубликовано видео операции ФСБ по нейтрализации боевика ИГ в Нижнем Новгороде

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ФСБ России опубликовала видео нейтрализации боевика террористической организации «Исламское государство»*, который планировал совершить теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России.

На видео бойцы спецназа ФСБ проникают в помещение, где находился боевик. Также на записи видно оружие.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство», готовивший теракт в день проведения выборов президента России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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