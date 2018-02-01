В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снега и порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«1 февраля 2018 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в г. Магадане, Ольском, Хасынском, Омсукчанском и Северо-Эвенском ГО, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что существует угроза деформации и полного разрушения ледового поля припая Охотского моря.

Ранее издание «Юга.ру» передавало, что сход лавин в горах Краснодарского края ожидается с 30 января до 2 февраля.