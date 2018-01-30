Сход лавин в горах Краснодарского края ожидается до 2 февраля

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Сход лавин в горах Краснодарского края ожидается с 30 января до 2 февраля, сообщает «Юга.ру».

По информации Ростовского ГМЦ, на высоте более 1 тыс. м будет лавиноопасно.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 1 февраля экстренное предупреждение будет действовать в горах Сочи выше 1,5 тыс. м.

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать меры безопасности.

Ранее Nation News сообщало, что московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада.

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