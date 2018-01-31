В центре Сочи прошёл сильный град
Вечером в среду, 31 января, в центре Сочи прошёл сильный град, сообщает информационный портал «Юга.ру».
Речь идёт о микрорайоне Макаренко, Завокзальном и улице Пластунской.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, 31 января и 1 февраля в прибрежной зоне ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами гололедица.
Также прогнозируется усиление ветра, с порывами до 14 м/с.
24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.
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