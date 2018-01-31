В результате падения стрелы крана в Удмуртии погиб один человек
В Каракулинском районе в результате падения стрелы крана погиб каменщик, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
Инцидент произошёл на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения.
Отмечается, что упала стрела крана МКГ-25. Жертвой стал 56-летний мужчина. Его тело направили на судебно-медицинское исследование.
Ранее URA.RU сообщало, что строительный кран упал на мост в Тюмени.
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