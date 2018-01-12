Строительный кран упал на мост в Тюмени

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Строительный кран упал на Совмещённый мост через реку Тура в Тюмени, сообщает URA.RU.

Как заявила начальник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова, на место инцидента прибыл наряд ДПС и обнаружил фонарный столб, лежащий вдоль дороги.

«Под мостом работал кран, который накренился стрелой и задел опору освещения, стоящую на мосту», — пояснила Борисова.

Пострадавших нет. Вмешательство инспекторов ДПС в регулировку не понадобилось.

В мае 2017 года ФАН сообщало, что делавший селфи на подъёмном кране подросток получил удар током в Москве.

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