Строительный кран упал на мост в Тюмени

Строительный кран упал на Совмещённый мост через реку Тура в Тюмени, сообщает URA.RU.

Как заявила начальник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова, на место инцидента прибыл наряд ДПС и обнаружил фонарный столб, лежащий вдоль дороги.

«Под мостом работал кран, который накренился стрелой и задел опору освещения, стоящую на мосту», — пояснила Борисова.

Пострадавших нет. Вмешательство инспекторов ДПС в регулировку не понадобилось.

В мае 2017 года ФАН сообщало, что делавший селфи на подъёмном кране подросток получил удар током в Москве.