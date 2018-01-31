СМИ: Делегации из стран ЕС и СНГ приедут в Волгоград на 75-летие победы в Сталинградской битве

Представители из более чем десяти стран Евросоюза и СНГ посетят в Волгограде мероприятия, посвящённые 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что самыми представительными делегациями станут немецкая и чешская. Всего 2 февраля в Волгограде ожидаются более сотни зарубежных гостей.

В город, в частности, приедут политики и общественные деятели из Абхазии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Чехии, Эстонии.

Ранее издание «Юга.ру» сообщало, что в Краснодаре планируют провести экскурсии к 75-летию освобождения города от фашистов.