В Краснодаре пройдут экскурсии к 75-летию освобождения города от фашистов
Акцией занимается МБУ «Туристско-информационный центр» вместе с Краснодарской краевой общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Экскурсии «Освобождённый Краснодар» запланированы на 1, 2 и 13 февраля. Программа включает посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына. Необходима предварительная запись.
Кроме того, 1 февраля в музее проведут мероприятие «Сталинград — 200 дней мужества», а 13 февраля — мероприятие «Колокола памяти».
75-летие освобождения Краснодара от нацистских оккупантов отмечается 12 февраля.
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