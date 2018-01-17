В Краснодаре пройдут экскурсии к 75-летию освобождения города от фашистов

Короткая ссылка
В Краснодаре планируют провести экскурсии к 75-летию освобождения города от фашистов, сообщает «Юга.ру».

Акцией занимается МБУ «Туристско-информационный центр» вместе с Краснодарской краевой общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Экскурсии «Освобождённый Краснодар» запланированы на 1, 2 и 13 февраля. Программа включает посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына. Необходима предварительная запись.

Кроме того, 1 февраля в музее проведут мероприятие «Сталинград — 200 дней мужества», а 13 февраля — мероприятие «Колокола памяти».

75-летие освобождения Краснодара от нацистских оккупантов отмечается 12 февраля.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи смогут посетить закрытые станции метро в рамках экскурсионных туров.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119