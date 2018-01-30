Профильный комитет Совфеда рекомендовал переназначить Зорькина на пост главы КС

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате парламента переназначить Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда.

«Поскольку нынешний срок его полномочий заканчивается 22 февраля, его новые полномочия начнутся в тот же день в случае его назначения Советом Федерации», — цитирует РИА Новости главу комитета Андрея Клишаса.

По данным агентства, Совфед рассмотрит данный вопрос на заседании 31 января.

Ранее президент России Владимир Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы КС.