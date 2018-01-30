В ГИБДД Кузбасса рассказали о масштабном рейде «Трасса»
В ГИБДД Кузбасса рассказали о масштабном профилактическом мероприятии «Трасса», которое стартовало во вторник, 30 января, сообщает «ВашГород.ру».
На загородные трассы выйдут дополнительные патрули. К примеру, планируется уделить особое внимание скоростному режиму, правилам перевозки детей до 12 лет, расположению транспорта на проезжей части.
Как заявили в отделе пропаганды ГИБДД, рейд продлится до 20 февраля.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.