В ГИБДД Кузбасса рассказали о масштабном рейде «Трасса»

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В ГИБДД Кузбасса рассказали о масштабном профилактическом мероприятии «Трасса», которое стартовало во вторник, 30 января, сообщает «ВашГород.ру».

На загородные трассы выйдут дополнительные патрули. К примеру, планируется уделить особое внимание скоростному режиму, правилам перевозки детей до 12 лет, расположению транспорта на проезжей части.

Как заявили в отделе пропаганды ГИБДД, рейд продлится до 20 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.

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