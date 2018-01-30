В Ставропольском крае вынесли приговор женщине, из-за которой пострадал ребёнок на батуте

Суд в Ставропольском крае вынес приговор в отношении Виктории Миноченко, из-за которой пострадал ребёнок на батуте, сообщают «Юга.ру».

Установлено, что в мае 2017 года подсудимая взяла во временное владение и пользование надувной батут, чтобы заняться его прокатом в центральном парке.

Как отметили в пресс-службе СК России, оказываемый сервис не соответствовал требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В результате в сентябре того же года четырёхлетний мальчик получил закрытый перелом бедренной кости при падении на него другого ребёнка.

Миноченко оштрафована на 150 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку после инцидента с ребёнком, получившим ожоги в школе.