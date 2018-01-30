В Москве в новых образовательных центрах могут построить бассейны
С такой инициативой выступил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший детский сад в Солнцеве.
«Здесь есть всё — от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей. Но, к сожалению, нет бассейна, хотя спрос на него со стороны родителей очень большой», — написал Собянин на своём персональном сайте.
По его словам, он поручил проектировать все новые большие детсады с бассейнами, если это позволяет территория.
В будущем бассейны могут появиться и в крупных образовательных комплексах.
«Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет», — добавил мэр.
Ранее НСН сообщала, что в «Лужниках» построят Центр художественной гимнастики.