В Москве в новых образовательных центрах могут построить бассейны

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В московских образовательных центрах могут появиться бассейны, передаёт «Утро.ру».

С такой инициативой выступил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший детский сад в Солнцеве.

«Здесь есть всё — от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей. Но, к сожалению, нет бассейна, хотя спрос на него со стороны родителей очень большой», — написал Собянин на своём персональном сайте.

По его словам, он поручил проектировать все новые большие детсады с бассейнами, если это позволяет территория.

В будущем бассейны могут появиться и в крупных образовательных комплексах.

«Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет», — добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что в «Лужниках» построят Центр художественной гимнастики.

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