Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

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Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи избирателей, необходимые для регистрации на президентских выборах, передаёт РИА Новости.

Бабурину, выдвинутому непарламентской партией, было необходимо заручиться поддержкой минимум 100 тыс. избирателей.

Ранее подписи избирателей представил в ЦИК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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