Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи избирателей, необходимые для регистрации на президентских выборах, передаёт РИА Новости.

Бабурину, выдвинутому непарламентской партией, было необходимо заручиться поддержкой минимум 100 тыс. избирателей. Ранее подписи избирателей представил в ЦИК бизнес-омбудсмен Борис Титов. Выборы президента России пройдут 18 марта.