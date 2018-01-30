Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах
Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком собранные в его поддержку подписи избирателей, необходимые для регистрации на президентских выборах, передаёт РИА Новости.
Бабурину, выдвинутому непарламентской партией, было необходимо заручиться поддержкой минимум 100 тыс. избирателей.
Ранее подписи избирателей представил в ЦИК бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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