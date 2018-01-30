Путин рассказал о сверхзадаче России

Российский лидер Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами рассказал о сверхзадаче для России, пишет «Газета.Ru».

«Мы должны понять, в каком состоянии находятся наши государство, экономика, политическая, социальная сферы. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире», — сказал Путин, призвав чётко осознать «основные приоритеты мирового развития» и тренды.

Он также рассказал о необходимости обеспечить рывок в развитии России.

«Сверхзадача в чём заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия всё равно шла вперёд», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что необходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян.

В середине декабря 2017 года Путин подчеркнул, что в экономике страны завершился этап рецессии.