Путин рассказал о сверхзадаче России
«Мы должны понять, в каком состоянии находятся наши государство, экономика, политическая, социальная сферы. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире», — сказал Путин, призвав чётко осознать «основные приоритеты мирового развития» и тренды.
Он также рассказал о необходимости обеспечить рывок в развитии России.
«Сверхзадача в чём заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия всё равно шла вперёд», — добавил президент.
Ранее Путин заявил, что необходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян.
В середине декабря 2017 года Путин подчеркнул, что в экономике страны завершился этап рецессии.