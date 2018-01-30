Винокур рассказал, почему решил стать доверенным лицом Путина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал RT, почему согласился стать доверенным лицом кандидата в президенты России и нынешнего главы государства Владимира Путина.

«Мне оказана честь быть доверенным лицом первого человека в государстве, человека, которого я знаю много лет. Я общался с Владимиром Владимировичем, он мне нравится как человек... Он с юмором, с хорошей памятью, человек добрый, нормальный, и я с удовольствием согласился быть доверенным лицом», — рассказал Винокур в ходе встречи президента с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах.

Он отметил, что «при всём огромном уважении к претендентам на президентский пост, Владимир Владимирович — явно лидер», а также добавил, что «культурная группа» доверенных лиц «сделает всё возможное» в рамках выполнения поставленных задач.

Отвечая на вопрос, что артист предложит президенту как доверенное лицо, он подчеркнул, что посоветует Путину «побольше спать», отметив, что глава государства не всегда спит достаточно.

«Я скажу ему, что обязательно нужно побольше спать... Я хочу, чтобы наш президент спал побольше», — сказал Винокур.

Ранее российский актёр Владимир Машков пожелал Владимиру Путину движения вверх к победе.

RT вёл прямую трансляцию мероприятия.