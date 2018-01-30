В Магадане проводят проверку после обрушения снега с крыши на ребёнка

В Магадане проводят проверку после обрушения снега с крыши на полуторагодовалого ребёнка, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл 30 января. Мать с дочерью направлялись в детсад, женщина несла девочку на руках. При выходе из подъезда на них упал мокрый снег. Ребёнка госпитализировали.

По предварительной информации, снег обрушился с кровли дома или с балкона одной из квартир. Следователи производят выемку документов в управляющей компании, опрашивают её сотрудников и должностных лиц.

После проверки будет принято решение о наличии оснований для заведения уголовного дела. Следователи учтут степень тяжести вреда здоровью ребёнка и неблагоприятные погодные условия.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку после инцидента с ребёнком, получившим ожоги в школе.