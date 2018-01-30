СМИ: В Минтрансе предлагают запретить высаживать на мороз людей без билета
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что данное положение закона будет распространяться не только на детей, но и на взрослых. В министерстве также прорабатывают вопрос о наказании для контролёров, нарушивших это правило.
Как указывается в оговорке к существующей статье, выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».
Уточняется, что альтернативой выдворению из транспорта станет взыскание денег в судебном порядке, если безбилетник отказывается платить штраф.
Законопроект уже находится на рассмотрении правительства.
В феврале 2017 года был проведён опрос, который показал, что большинство россиян выступают за штрафы для высаживающих детей на мороз кондукторов.