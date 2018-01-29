Московские власти заявили о снижении среднего чека на такси в 2017 году
Как рассказал чиновник, стоимость уменьшилась благодаря росту числа коротких поездок и здоровой конкуренции среди компаний, которые появились после легализации рынка такси.
Анализ цен показал, что в 2016 году поездка на такси в среднем стоила 498 руб., в 2015 году — 650 руб. За основу взяты данные диспетчерских служб заказа легковых такси в Москве.
Ранее Ликсутов рассказал о лидирующей позиции Москвы в Европе в области каршеринга.