Московские власти заявили о снижении среднего чека на такси в 2017 году

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Средний чек за поездку в московском такси в 2017 году снизился на 7,6% и составил 460 руб., сообщает m24 со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Как рассказал чиновник, стоимость уменьшилась благодаря росту числа коротких поездок и здоровой конкуренции среди компаний, которые появились после легализации рынка такси.

Анализ цен показал, что в 2016 году поездка на такси в среднем стоила 498 руб., в 2015 году — 650 руб. За основу взяты данные диспетчерских служб заказа легковых такси в Москве.

Ранее Ликсутов рассказал о лидирующей позиции Москвы в Европе в области каршеринга.

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