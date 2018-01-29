Минпромторг подготовил законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

Минпромторг подготовил проект закона, который приравнивает электронные сигареты к обычным. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается запретить продавать несовершеннолетним электронные сигареты и «устройства для употребления табачного сырья путём вдыхания табачного пара», а также разработать меры, которые касаются рекламы данных товаров.

Отмечается, что потребление никотина «способами, отличными от курения», предлагается ограничить в медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

Ранее стало известно, что Минздрав подготовил законопроект, согласно которому использование кальянов в общественных местах могут запретить с января 2019 года.

Основатель движения вейперов и представителей вейп-индустрии VapeRussia Александр Васильев заявил НСН, что возможный запрет на курение вейпов и кальянов в местах общественного питания никак не скажется на пользователях электронных сигарет.