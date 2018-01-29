В ряде районов Кировской области снят карантин по бешенству, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Управление ветеринарии региона.

Отмечается, что, в частности, карантин был снят в деревне Вахренки, отдельных районах города Кирово-Чепецка, селе Юрьеве.

С прошлой недели карантин ввели в селе Круглыжи и охотничьих угодьях Кировского общества охотников и рыболовов в пределах границ Свечинского района.

В настоящее время насчитывается шесть неблагополучных пунктов по бешенству животных в пяти районах. Они находятся под контролем Государственной ветеринарной службы.

Ранее портал Nation News сообщал, что одну из школ города Полярного в Мурманской области закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.