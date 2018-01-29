Генпрокуратура сообщила о снижении уровня преступности в России за год почти на 5%

В России уровень преступности за год снизился почти на 5%, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

«За прошлый год на территории России зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-4,7%)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом отмечается, что сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории всех федеральных округов страны, в частности в Центральном (-8,4%), Северо-Кавказском (-5,5%), Северо-Западном (-4,9%), Сибирском (-4,7%), Дальневосточном (-5,1%), Приволжском (-3,3%), Южном (-2,4%) и Уральском (-1,8%).

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2017 году чаще всего правоохранительные органы фиксировали факты мошенничества.

В декабре портал Nation News сообщал, что с начала 2017 года уровень преступности в Москве снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.