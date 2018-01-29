В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномально тёплая погода, сообщает телеканал «360».

Это связано с тем, что столица и область будут находиться в тёплой части активного североатлантического циклона.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, во вторник, 30 января, температура ночью составит -3...-5 °С в Москве, -2...-7 °С по Подмосковью, а днём столбики термометров покажут около 0 °С в столице и -2...+2 °С по области.

Ветер ожидается юго-восточный, 5—10 м/c. «И очень низкое атмосферное давление — 728 мм рт. ст.», — добавил Леус.

Со среды, 31 января, циклон начнёт уходить на юго-восток, и московский регион окажется в его более холодной части. Погода прогнозируется облачная, со снегом. В среду в Москве будет -1...-3 °С, по Подмосковью — 0...-5 °С.

В четверг, 1 февраля, над берегами Москвы-реки разместится небольшой антициклон, а в пятницу, 2 февраля, очередной циклон с северо-запада принесёт в город обильные снегопады и новую волну тёплого воздуха.

«То, что сейчас подходит тепло, — это аномалия. Пока мы бьём рекорды по температуре. В ближайшие три дня опять будет сильная аномалия, положительная», — рассказал, со своей стороны, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.