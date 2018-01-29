СМИ: В России предложили сделать заметнее знаки ограничения скорости

В России предложили сделать заметнее знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие о ремонтных работах на автомагистралях, сообщают «Известия».

Специалисты МАДИ провели аудит безопасности на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон». Как оказалось, водители уделяют дороге в среднем 80% времени, а в остальные 20% — отвлекаются. Многие дорожные знаки участники движения не распознают.

«Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами», — сказал заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Андрей Воробьёв.

Он отметил необходимость таких решений в ряде случаев с точки зрения повышения безопасности дорожного движения.

Эксперты также считают нужным увеличение размера дорожных знаков на скоростных участках трасс. Кроме того, специалисты МАДИ полагают, что нужно уменьшить общее число информационных знаков.

Все практические советы будут переданы в государственную компанию «Автодор» в апреле.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.