В МВД России назвали число задержанных в ходе различных протестных акций 28 января

Короткая ссылка
В МВД России заявили, что 28 января в ходе проведения протестных акций в 16 городах были задержаны более 260 человек.

«В 16 городах Российской Федерации было задержано 266 лиц, которые впоследствии отпущены из органов внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что в целях пресечения наиболее серьёзных нарушений общественного порядка было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях.

Накануне в Москве сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции задержали блогера Алексея Навального.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru