В МВД России назвали число задержанных в ходе различных протестных акций 28 января
В МВД России заявили, что 28 января в ходе проведения протестных акций в 16 городах были задержаны более 260 человек.
«В 16 городах Российской Федерации было задержано 266 лиц, которые впоследствии отпущены из органов внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в целях пресечения наиболее серьёзных нарушений общественного порядка было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях.
Накануне в Москве сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции задержали блогера Алексея Навального.
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