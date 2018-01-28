В МВД заявили о задержании Навального на несогласованной акции в Москве

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В Москве сотрудники полиции задержали блогера Алексея Навального. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по столице.

«На Тверской улице столичной полицией был задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он доставлен в отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

В ведомстве подчеркнули, что в Москве в районе Тверской улицы «в месте проведения несогласованного публичного мероприятия» и на «прилегающих территориях находятся около 1000 человек».

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