МЧС предупредило о снеге и метели 30 января в Москве

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МЧС России предупредило о снеге, метели и сильных порывах ветра в Москве во вторник, 30 января.
МЧС предупредило о снеге и метели 30 января в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В течение суток 30 января местами в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется снижать скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать внезапных манёвров. МЧС напоминает, что парковать автомобили следует вдали от слабо укреплённых конструкций.

Ранее m24 передавал, что за три недели января в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков.

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