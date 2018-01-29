МЧС предупредило о снеге и метели 30 января в Москве

МЧС России предупредило о снеге, метели и сильных порывах ветра в Москве во вторник, 30 января.

«В течение суток 30 января местами в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях



Уважаемые москвичи и гости столицы!

По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в течение суток 30 января местами в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, снежные заносы. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 29, 2018

Водителям рекомендуется снижать скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать внезапных манёвров. МЧС напоминает, что парковать автомобили следует вдали от слабо укреплённых конструкций.

Ранее m24 передавал, что за три недели января в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков.