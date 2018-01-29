Службы московского метро переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды
Службы метрополитена Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.
«Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — говорится в сообщении.
Ранее «Газета.Ru» информировала, что в Москве 29 января ожидается до -5 °С, в течение суток возможен снег, вероятна облачность.
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