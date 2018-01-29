Службы московского метро переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды

Службы метрополитена Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.

«Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» информировала, что в Москве 29 января ожидается до -5 °С, в течение суток возможен снег, вероятна облачность.