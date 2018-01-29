Пробки утром в Москве достигли 8 баллов

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Пробки на дорогах Москвы утром 29 января достигли восьми баллов.
Пробки утром в Москве достигли 8 баллов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Щёлковском, Варшавском шоссе и Волгоградском проспекте. Есть затруднения в центре города, на МКАД и ТТК.

По прогнозам портала, пробки сохранятся в течение ближайших трёх часов.

Ранее сообщалось, что службы московского метро переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды.

По данным «Газеты.Ru», в Москве 29 января ожидается до -5 °С, в течение суток возможен снег, вероятна облачность.

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