Пробки утром в Москве достигли 8 баллов
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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Щёлковском, Варшавском шоссе и Волгоградском проспекте. Есть затруднения в центре города, на МКАД и ТТК.
По прогнозам портала, пробки сохранятся в течение ближайших трёх часов.
Ранее сообщалось, что службы московского метро переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды.
По данным «Газеты.Ru», в Москве 29 января ожидается до -5 °С, в течение суток возможен снег, вероятна облачность.