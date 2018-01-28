СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины у станции метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины у подземного перехода рядом со станцией метро «Славянский бульвар» в Москве.

«По версии следствия, вечером 28 января 2018 года у подземного перехода вблизи остановки общественного транспорта «Славянский бульвар» в городе Москве неизвестный совершил выстрел в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении Московского управления СК.

Отмечается, что, по предварительным данным, выстрел совершён из травматического пистолета.

Ранее стало известно, что в Москве у станции метро «Славянский бульвар» застрелен мужчина.