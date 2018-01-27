В жилом доме в Волгоградской области произошёл взрыв газа

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В городе Волжский в одном из жилых домов произошёл взрыв газа, сообщили в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

«27 января в 17:49 мск поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в городе Волжский по улице Пушкина произошёл взрыв бытового газа без последующего горения и видимых обрушений», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет kp.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего, «скорая увезла как минимум одного пострадавшего» с места инцидента.

«Полиция поднята по тревоге и участвует в охране порядка», — рассказали изданию в главном управлении МВД области.

Издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

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