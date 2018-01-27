В отношении проставивших в Москве штамп о браке мужчин возбуждено дело

Двое мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, стали фигурантами дел об административном правонарушении в связи с умышленной порчей документа, сообщили в главном управлении МВД по Москве.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан России отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.16 КоАП России «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Там также отметили, что паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам дела, а впоследствии — обмену.

Ранее МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке.

Юрист Леонид Ольшанский в беседе с kp.ru назвал признание данного брака ошибкой. Он напомнил, что Семейный кодекс России определяет брак как добровольный и равноправный союз между мужчиной и женщиной.