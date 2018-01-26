МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке

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Паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, признаны недействительными, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола проводится служебная проверка. По результатам данной проверки сотрудница, допустившая нарушения российского законодательства, и её непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, добавила Волк.

Ранее депутат Виталий Милонов сообщил RT, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.

Накануне в СМИ появилась информация, что в России официально признали брак между двумя мужчинами, который они заключили в Копенгагене.

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