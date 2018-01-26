В Госдуме намерены разработать законопроект, запрещающий признание однополых браков в России

Депутат Виталий Милонов сообщил RT, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.

Такое решение парламентарий принял после того, как СМИ сообщили, что в одном из московских МФЦ подтвердили регистрацию брака между двумя мужчинами. Однако позже на сайте центра государственных услуг «Мои документы» появилось опровержение, в котором говорится, что центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака и что штамп сотрудниками центров в паспорт не проставляется.

Тем не менее Милонов собирается изучить существующее законодательство и при необходимости внести в него изменения с целью устранения возможности регистрации однополых браков, если таковая существует.

«Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», — заявил он RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где легализованы однополые союзы. Об этом рассказали сами мужчины. По их словам, документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в один из московских МФЦ. Там им якобы поставили штамп в паспорте на странице, где указывается семейное положение, и тем самым подтвердили, что мужчины зарегистрировали брак.