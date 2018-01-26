В Госдуме намерены разработать законопроект, запрещающий признание однополых браков в России

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Марина Тищенко, Павел Астахов
Депутат Виталий Милонов сообщил RT, что разработает законопроект, запрещающий признание заключённых за рубежом однополых браков на территории России.

Такое решение парламентарий принял после того, как СМИ сообщили, что в одном из московских МФЦ подтвердили регистрацию брака между двумя мужчинами. Однако позже на сайте центра государственных услуг «Мои документы» появилось опровержение, в котором говорится, что центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака и что штамп сотрудниками центров в паспорт не проставляется.

Тем не менее Милонов собирается изучить существующее законодательство и при необходимости внести в него изменения с целью устранения возможности регистрации однополых браков, если таковая существует.

«Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», — заявил он RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где легализованы однополые союзы. Об этом рассказали сами мужчины. По их словам, документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в один из московских МФЦ. Там им якобы поставили штамп в паспорте на странице, где указывается семейное положение, и тем самым подтвердили, что мужчины зарегистрировали брак.

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