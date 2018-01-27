В Союзе журналистов выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Туманова

Союз журналистов России выражает соболезнования в связи со смертью журналиста-международника Бориса Туманова, рассказал RT председатель организации Владимир Соловьёв.

«Мы выражаем глубокое сочувствие семье и близким нашего ушедшего коллеги. Неоценим его вклад в советскую и российскую журналистику. Память о нём останется в сердцах его читателей», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Москве на 80-м году жизни скончался журналист-международник Борис Туманов. Он долгое время работал корреспондентом агентства ТАСС и газеты «Известия» в странах Африки.