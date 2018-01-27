Глава Hyperloop Transportation рассказал о переговорах с инвесторами из России

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Генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал о переговорах, которые ведутся с несколькими инвесторами из России. Им предлагают вложить средства в проект.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ведём переговоры с несколькими инвесторами из России», — заявил он.

Как отметил глава компании, данная технология отлично подходит для России в связи с обширностью её территории.

«Связь между городами, например Москвой и Санкт-Петербургом или даже Татарстаном, может сильно изменить жизнь страны», — сказал предприниматель в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.

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