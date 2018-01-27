В правительстве России рассказали о сроках и местах проведения пробной переписи населения

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Правительство России утвердило сроки и места проведения пробной переписи населения.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие мероприятия пройдут в октябре 2018 года на 10 территориях России. 

«Распоряжением правительства от 4 ноября 2017 года №2444-р предусмотрено проведение с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи населения с охватом ориентировочно 550 тыс. человек», — указывается в документе.

В пояснительной записке отмечается, что в список из 10 территорий, где пройдёт пробная перепись, вошли: Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район Хангаласский улус в Якутии, Алеутский район Камчатского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, городской округ Минусинск Красноярского края, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

«Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — уточняется в распоряжении.

Ранее правительство определилось со сроками проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

В марте первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров в беседе с НСН прокомментировал введение в России переписи по интернету.

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