Проверка после обнаружения бесхозного предмета на станции метро «Павелецкая» завершена
Бесхозный предмет, обнаруженный ранее в вагоне поезда на станции «Павелецкая» Московского метрополитена, оказался личной вещью одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
«Проверка завершена, никаких подозрительных предметов не обнаружено», — заявили в ведомстве.
В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что на станции «Павелецкая» обнаружен бесхозный предмет.
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