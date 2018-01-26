Проверка после обнаружения бесхозного предмета на станции метро «Павелецкая» завершена

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Бесхозный предмет, обнаруженный ранее в вагоне поезда на станции «Павелецкая» Московского метрополитена, оказался личной вещью одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Проверка завершена, никаких подозрительных предметов не обнаружено», — заявили в ведомстве.

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что на станции «Павелецкая» обнаружен бесхозный предмет.

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