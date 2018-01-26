Проверка после обнаружения бесхозного предмета на станции метро «Павелецкая» завершена

Бесхозный предмет, обнаруженный ранее в вагоне поезда на станции «Павелецкая» Московского метрополитена, оказался личной вещью одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.