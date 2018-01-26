Петербургский автопром показал рост на 23% в 2017 году
Производство автомобильных комплектующих и запчастей увеличилось на 21,4%, передаёт Inforeactor.
В декабре прошлого года на указанных предприятиях была произведена 31 тыс. машин. Это на 24% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.
Как прогнозируют эксперты, в 2018-м темпы выпуска новых автомобилей будут снижаться по сравнению с результатами 2017 года.
Ранее сообщалось, что подмосковный рынок автомобилей рос в 2017 году быстрее московского.