Петербургский автопром показал рост на 23% в 2017 году

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В 2017 году заводы Toyota, Nissan и Hyundai в Санкт-Петербурге выпустили почти 347 тыс. автомобилей, что на 23% больше, чем в 2016-м, сообщает New Inform со ссылкой на данные Петростата.

Производство автомобильных комплектующих и запчастей увеличилось на 21,4%, передаёт Inforeactor.

В декабре прошлого года на указанных предприятиях была произведена 31 тыс. машин. Это на 24% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

Как прогнозируют эксперты, в 2018-м темпы выпуска новых автомобилей будут снижаться по сравнению с результатами 2017 года.

Ранее сообщалось, что подмосковный рынок автомобилей рос в 2017 году быстрее московского.

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