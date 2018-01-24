СМИ: Подмосковный рынок автомобилей рос в 2017 году быстрее московского

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В 2017 году жители Московской области купили 118,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21,3% превышает аналогичные показатели 2016-го, сообщает телеканал «360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В Москве за минувший год авторынок вырос на 6,4%. Таким образом, динамика продаж новых машин в Подмосковье выше в 3,3 раза.

Как полагает директор «Автостата» Сергей Целиков, рост авторынка в столице замедлился из-за транспортной политики городских властей, которая нацелена на вытеснение машин из центра.

В то же время за пределами МКАД современная семья практически не может обойтись без автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что самым бюджетным автомобилем из продаваемых в России стала машина японской марки Datsun.

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