Глава секты «бога Кузи» арестован

Тверской суд Москвы санкционировал арест главного руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана, подозреваемого в хищении 215 млн рублей, передаёт РИА Новости.

«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Цукерман задержан в Московской области.

По данным следствия, в 2016 году Цукерман по поддельным документам взыскал в пользу «бога Кузи» деньги, хранившиеся у следствия. Правоохранительным органам удалось заблокировать часть суммы, злоумышленника объявили в федеральный розыск.



