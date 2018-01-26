Глава секты «бога Кузи» арестован
Тверской суд Москвы санкционировал арест главного руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана, подозреваемого в хищении 215 млн рублей, передаёт РИА Новости.
«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что Цукерман задержан в Московской области.
По данным следствия, в 2016 году Цукерман по поддельным документам взыскал в пользу «бога Кузи» деньги, хранившиеся у следствия. Правоохранительным органам удалось заблокировать часть суммы, злоумышленника объявили в федеральный розыск.
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