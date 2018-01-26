Рынок мотоциклов в России сократился на 36,8% в 2017 году

Рынок мотоциклов в России показал сокращение на 36,8% в 2017 году по сравнению с 2016-м — до 7,2 тыс. единиц, сообщает kp.ru со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался бренд BMW: продано 1,5 тыс. мотоциклов (+9,1%). Второе место занимает китайский Racer — 839 единиц, продажи упали на 42,4%. На третьей строчке оказалась японская компания Kawasaki — 661 мотоцикл (+51,6%). В первую пятёрку также попали Harley-Davidson и Honda. Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2017 году подмосковный рынок автомобилей рос быстрее московского.