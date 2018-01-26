Рынок мотоциклов в России сократился на 36,8% в 2017 году

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Рынок мотоциклов в России показал сокращение на 36,8% в 2017 году по сравнению с 2016-м — до 7,2 тыс. единиц, сообщает kp.ru со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался бренд BMW: продано 1,5 тыс. мотоциклов (+9,1%).

Второе место занимает китайский Racer — 839 единиц, продажи упали на 42,4%.

На третьей строчке оказалась японская компания Kawasaki — 661 мотоцикл (+51,6%).

В первую пятёрку также попали Harley-Davidson и Honda.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2017 году подмосковный рынок автомобилей рос быстрее московского.

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